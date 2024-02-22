Kanserde erken teşhis için yollardalar! Örnek çalışma başlattılar!

Mahalle mahalle, köy köy gezip erken teşhis için çalışma başlattılar. Türkiye'de her geçen gün artan kansere en büyük çözüm erken teşhis. Erzurum'da mobil tırlar yollarda.

Kanserde erken teşhis için yollardalar! Örnek çalışma başlattılar!

Erken teşhis için yollara koyulan ve tüm Türkiye'ye örnek olması gereken ilimiz Erzurum. Erzurum'da köylere, kırsal bölgelere mobil tırlarla giden sağlıkçılar, "erken teşhis hayat kurtarır" şiarıyla vatandaşları bilgilendiriyorlar.


İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir koordinesinde "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla çalışan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, yıl başından bu yana kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için mahalle mahalle dolaşıyor.


Sağlıkçılar, ilçe ve kırsal bölgelerin yanı sıra kent merkezinde nüfusun kalabalık olduğu aile sağlığı merkezleri önüne konuşlandırılan mobil tırda, vatandaşlara ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yapıyor.


Tarama sonucu riskli görülen vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendirip takiplerini de yapan ekipler, gittikleri yerlerde yaptıkları salon toplantılarında vatandaşlara kanserde erken tanı ve tedavi için bilgilendirici faaliyette de bulunuyor.


İlçe merkezinde 1 haftada 300'den fazla kişiye kanser taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden Aygün, şöyle konuştu:

"Kanser tedavisi zor olan hastalık, erken tanı da hayat kurtaran bir durum olduğu için erken dönemde hem 3. basamak hastanelerin yükünü azaltmak hem de halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için sahaya indik. Taramalar sonucu kansere erken dönemde tanı koyulması ve tedavi mümkün. Aynı zamanda kanser tedavileri maliyetli hizmet, erken dönemde tanı ve tedavi ile yakaladığımızda hayat kurtarıyoruz, önemli hizmet veriyoruz.

Müjde! Ağrı kesici içmeye son! Bu tavsiyelere uyanların ağrıları anında kesiliyor!Müjde! Ağrı kesici içmeye son! Bu tavsiyelere uyanların ağrıları anında kesiliyor!Sağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kanser # sağlık
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı!
Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı!
Müjde! Ağrı kesici içmeye son! Bu tavsiyelere uyanların ağrıları anında kesiliyor!
Müjde! Ağrı kesici içmeye son! Bu tavsiyelere uyanların ağrıları anında kesiliyor!
22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
22 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Öne Çıkanlar Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Putin - Biden arasındaki fark! - Ulusal Haber Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Putin - Biden arasındaki fark! - Ulusal Haber İstanbul'a gelen turist sayısı arttı! İstanbul'a gelen turist sayısı arttı!