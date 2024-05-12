Kars'ta gıda zehirlenmesinden bir işçi hayatını kaybetti
Arpaçay Barajı'nın tadilatında çalışan Gürbüz K. ve Orhan D'.den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, 2 işçiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Gürbüz K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bilinci kapalı olan Orhan D ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.
Gürbüz K'nin cenazesi, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İşçilerin, dün akşam balık ve tavuk yediği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı