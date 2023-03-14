Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama
Kayseri TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanya devam ediyor. İşte TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında Kayseri'de 14 Mart 2023 Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ İlk Evim arsa projesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Yeni açıklanan TOKİ kura takvimine göre Kayseri'de TOKİ arsa kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor.
KAYSERİ TOKİ ARSA KURALARI
Kayseri TOKİ arsa kura çekimi 14 Mart 2023 Salı günü yani bugün yapılacak. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından Kayseri Merkez'de 1650 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.
E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İlk Evim arsa kura çekimi sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.
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