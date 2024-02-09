Kemaliyeli siyasetçiler bir araya geldi

Klarnet ve davul eşliğinde halaylar çekildi. Eğin türküleri söylendi. AK Parti, Vatan Partisi ve İyi Parti Kemaliye için bir araya geldi.



Siyasetçileri Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı bir araya getirdi. Vakfın 13. Olağan Mütevelli Heyeti toplantısı İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.



Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman’ın konuşmasıyla başladı toplantı. Erzincanlı siyasetçiler aynı masada oturdu. Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Partili eski bakanlar Hasan Basri Aktan ve Ali Coşkun ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yüce Kemaliye için bir araya geldi.



Doğu Perinçek eşi Şule Perinçek ile katıldı Kemaliyeliler buluşmasına. Söz aldı ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı’nın milli kültüre katkılarını anlattı Perinçek:

- Vakıf bizim milli kültürümüz için çok değerli. Yüzlerce yıldır Türkiye'mizi, milletimizi, devletimizi ayakta tutan kurumlarımızdan. Vakıf, vakfetmek, adamak demek. Bu Kemaliye’ye çok yakışıyor. Biz kendisini kayalara, kayalarda uygarlık kurmaya adamış bir beldenin insanlarıyız. Dedelerimiz, nerelerimiz o kayaların üzerine duvarlar yapmışlar ve bir uygarlık yaratmışlar. Bu bize çok büyük ilham veriyor. Her zorlukla karşılaştığımda o kayalarla savaşan beldenin evladı olmaktan güç buluyorum. Onun için Kemaliyeli olduğumuz için Kemaliye’ye çok şey borçluyuz.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yüce ise Kemaliye’nin dayanışma kültürüne dikkat çekti:





- Kemaliye 70 yılık bir dayanışma kültürüne sahip. Kemaliye’nin hak ettiği, emeğinin karşılığı olan yatırımları İstemek konusunda biraz daha STK’lar cesur olmalı. Kemaliye’nin gündemini belirlemeli. Biz de Kemaliye’nin siyasetteki, bürokrasideki temsilcileri olarak sizlerin verdiği cesaretle projeleri takip etmeliyiz.

Kemaliye Folklor ve Turizm Derneği Başkanı Burak Akoğlu ise vakfın projelerini anlattı:

- Vakfımızın yaptıkları övgüyle bitmez. Kemaliye’mizi yeniden yarattılar. Derneğimize gelince; her pazar sabahtan akşama kadar kursiyer yetiştirmek, kültürümüzü yaşatmak ve türkülerimizi öğretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kemaliye’miz için elimizi değil başımızı taşın atına koyuyoruz. Her zaman vakfımızın yanındayız.

Toplantıda vakfın 2024 Mütevelli Heyeti Üyeliğine Zümrüt Akın, Yaşar Alkaya, Sırrı Özerdal, Orhan Ercan, Volkan Ballı, Fatih Gülcan ve Bülent Aydın seçildi.



Toplantı sonunda davul eşliğinde klarnetin büyülü sesi duyuldu. Türk Halk Müziği içerisinde önemli bir müzikal forma sahip olan Eğin Türküleri seslendirildi.