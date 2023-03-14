Kışın yağmayan kar şimdi yağacak: Berd-el Acuz başladı
Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu kez kocakarı soğuklarıyla geliyor. Asıl adı ise Berd-el Acuz olan son soğuklar başladı. Türkiye'ye giriş yapan soğuk ve yağışlı hava kütlesi bir çok ilde kar yağışına dönüşecek. Öre yandan Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmini açıklandı.
Kar yağışları 'kocakarı soğukları', diğer adıyla 'Berd-el Acuz' ile geri dönüyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu olayın her yıl yaşandığı tarih aralığına dikkat çekerek kar yağışı beklenen bölgeleri açıkladı.
Buna göre Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken yurdun farklı bölgelerinde ise kar, örtü oluşturacak düzeyde yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında ise deprem bölgesinde yer alan kimi illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bilgisi yer aldı.
"Kocakarı soğukları karla geliyor. Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu kez kocakarı soğuklarıyla geliyor. Her sene 11-18 Mart sürecinde kıştan kalan soğuklar olur. Bu soğuklara halk arasında 'kocakarı soğukları' deniyor. Asıl adı ise Berd-el Acuz, yani 'son soğuklar'."