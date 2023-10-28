Konya'da Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi Açıldı
Konya Meram Belediyesi özel çocuklar için dikkat çeken bir projeye imza attı. Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'ni hayata geçirildi.
Konya Meram'da Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi açıldı. Proje, Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirildi.
Törende DOSD Meram tanıtım filmi gösterildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş proje ile neyi amaçladıklarını anlattı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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