Malatya Belediyesi'nden Artan Beton Fiyatlarına Çözüm! Metreküpü Bin 500 TL'den Satılacak

Malatya'da, depremden önce bin ile 2 bin lira arasında seyreden beton fiyatları, depremden sonra 2 bin 700 ile 3 bin liralara kadar yükseldi. Vatandaşlar, kentte yükselen beton fiyatlarından sonra inşaat işlerini yapamaz hale geldi. Devreye Malatya Büyükşehir belediyesi girdi. Metreküpü 3 bin TL'ye yükselen beton, 1.500 TL'den satılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Gürkan haksız kazancın önüne geçeceklerini söyledi.