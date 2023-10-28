Malatya Belediyesi'nden Artan Beton Fiyatlarına Çözüm! Metreküpü Bin 500 TL'den Satılacak

Depremden sonra artan beton fiyatlarına çözüm Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Metreküpü 3 bin TL'ye yükselen beton, 1.500 TL'den satılacak.

Malatya Belediyesi'nden Artan Beton Fiyatlarına Çözüm! Metreküpü Bin 500 TL'den Satılacak

Malatya'da, depremden önce bin ile 2 bin lira arasında seyreden beton fiyatları, depremden sonra 2 bin 700 ile 3 bin liralara kadar yükseldi. Vatandaşlar, kentte yükselen beton fiyatlarından sonra inşaat işlerini yapamaz hale geldi. Devreye Malatya Büyükşehir belediyesi girdi. Metreküpü 3 bin TL'ye yükselen beton, 1.500 TL'den satılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Gürkan haksız kazancın önüne geçeceklerini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Malatya # malatya # beton
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