Bodrum'da Feci Kaza! Biri Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir midibüs devrildi. Devrilen midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bodrum'da Feci Kaza! Biri Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Bodrum'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde ilerleyen Hasan Ö'nün kullandığı Bodrum Belediyesine ait resmi plakalı servis midibüsü devrildi. Karşı şeride geçen ve aydınlatma direğini deviren midibüs, seyir halindeki Erkan A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Aysel A. ve 4 yaşındaki Ayaz A.yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yan yatan midibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Muğla # bodrum # trafik kazası
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