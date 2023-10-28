Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza! Seferlerde Aksama Yaşandı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler aksadı. Daha sonra seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza! Seferlerde Aksama Yaşandı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan daha sonra yapılan paylaşımda, yapılamayan seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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