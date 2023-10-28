Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza! Seferlerde Aksama Yaşandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler aksadı. Daha sonra seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.
Metro İstanbul'dan daha sonra yapılan paylaşımda, yapılamayan seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı