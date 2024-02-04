Konya'da yük asansörü düştü

Konya'da bir iş yerindeki yük asansörü arıza yaptı, asansör kabini içindekilerle birlikte boşluğa düştü. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'da yük asansörü düştü

Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan yük asansörü, içinde 3 kişinin olduğu sırada depoya düştü. Asansördeki Abdullah S. Muhammet Talha A. ve Musa B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülen yaralılardan Abdullah S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yarıyıl tatilinin sonuna gelindi! 2. dönem ders zili 5 Şubat'ta çalacakYarıyıl tatilinin sonuna gelindi! 2. dönem ders zili 5 Şubat'ta çalacakEğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # asansör kazası
Çok Okunanlar
Çorum'da deprem oldu
Çorum'da deprem oldu
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu!
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu!
RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı
RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı
Öne Çıkanlar Hükümet'in tek 'Gaye'si' sıcak para | Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Hükümet'in tek 'Gaye'si' sıcak para | Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi