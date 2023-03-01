Köprü ve otoyolların geçiş ücreti ne kadar oldu?

Şehir içi ve şehir dışı otoyol veya köprüleri kullananların ücret ödemesi gerekir. Yıllara göre değişkenlik gösteren bu fiyatlar aracın sınıfına göre de farklıdır. Şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Ankara (Anadolu) ve İzmir İstanbul arası otoyol ve köprüleri ücretleri birbirinden farklıdır. Araç sahiplerinin köprü ücretlerini bilmesi bu sebeplerle önemlidir. 2023 yılında köprü ve otoyol ücretlerine dair bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.