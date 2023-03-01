Köprü ve otoyolların geçiş ücreti ne kadar oldu?
Şehir içi veya şehir dışı fark etmeden araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulardan birisi de köprü ve otoyol geçiş ücretleridir. İşte 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri...
Şehir içi ve şehir dışı otoyol veya köprüleri kullananların ücret ödemesi gerekir. Yıllara göre değişkenlik gösteren bu fiyatlar aracın sınıfına göre de farklıdır. Şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Ankara (Anadolu) ve İzmir İstanbul arası otoyol ve köprüleri ücretleri birbirinden farklıdır. Araç sahiplerinin köprü ücretlerini bilmesi bu sebeplerle önemlidir. 2023 yılında köprü ve otoyol ücretlerine dair bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.
2023 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri aracın sınıfına göre değişir. 1. sınıf araçlar kategorisinde otomobiller, 2. sınıf araç kategorisinde minibüsler, 3. sınıf araç kategorisinde yolcu otobüsleri, 4. sınıf araç kategorisinde kamyonlar, 5. sınıf araç kategorisinde ise tır ve treyler bulunuyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’ni 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile kimyasal ve tehlikeli madde taşıyan araçlar kullanamaz. Bu sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmak zorundadır.
İSTANBUL KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 2023 yılında şu şekildedir;
• Otomobil: 8,25 TL
• Hafif Ticari Araç : 10,75 TL
• Motosiklet: 3,25 TL
1. 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile kimyasal ve tehlikeli madde taşıyan araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanamaz. Zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmaları gerekmektedir.