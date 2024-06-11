Kurban kesmek emekli için artık hayal bile değil

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesi yatırılmaya başlandı. Ancak ne ikramiye ile ne de aylıklar ile kurban kesmek emekli için hayal oldu. Çünkü kurbanlıklara 2 yılda yüzde 566 zam geldi. Kasabın manavın yolunu unutan emekli İş-Kur'un yolunu tuttu.







Kurban Bayramına sayılı günler kala 3 bin liralık ikramiye yaramıza merhem olmadı diyor emekliler. Kurban kesmek ise onlar için hayal bile değil çünkü; kurbanlık fiyatları 2 yılda yüzde 566 arttı.



Türkiye Ziraat Odası'nın verilerine göre 2022 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı bu yıl 100 bin lirayı aştı.



BÜYÜKBAŞ YÜZDE 566 ZAM

2022: 15 BİN LİRA

2024: 120 BİN LİRA



Emekli kasabın-manavın yolunu unuttu, İşkur'un yolunu tuttu. İş-Kur verilerine göre 60 yaş ve üzeri iş arayan yurttaşların sayısı geçen yılın nisan ayına göre yüzde 33,6 arttı. 27 bin 937 emekli ise İş-Kur kapısında iş için bekler oldu.



