Kurban kesmek emekli için artık hayal bile değil

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesi yatırılmaya başlandı. Ancak ne ikramiye ile ne de aylıklar ile kurban kesmek emekli için hayal oldu

Editör: Haber Merkezi

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesi yatırılmaya başlandı. Ancak ne ikramiye ile ne de aylıklar ile kurban kesmek emekli için hayal oldu. Çünkü kurbanlıklara 2 yılda yüzde 566 zam geldi. Kasabın manavın yolunu unutan emekli İş-Kur'un yolunu tuttu.


Kurban Bayramına sayılı günler kala 3 bin liralık ikramiye yaramıza merhem olmadı diyor emekliler. Kurban kesmek ise onlar için hayal bile değil çünkü; kurbanlık fiyatları 2 yılda yüzde 566 arttı.

Türkiye Ziraat Odası'nın verilerine göre 2022 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı bu yıl 100 bin lirayı aştı.


BÜYÜKBAŞ YÜZDE 566 ZAM

2022: 15 BİN LİRA
2024: 120 BİN LİRA

Emekli kasabın-manavın yolunu unuttu, İşkur'un yolunu tuttu. İş-Kur verilerine göre 60 yaş ve üzeri iş arayan yurttaşların sayısı geçen yılın nisan ayına göre yüzde 33,6 arttı. 27 bin 937 emekli ise İş-Kur kapısında iş için bekler oldu.

DEM Partili belediyelerden işçi kıyımıDEM Partili belediyelerden işçi kıyımıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekonomi # emekli
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