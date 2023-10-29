Londra, Berlin, Bükreş, Delhi, Milano... İş Bankası Tüm Dünyada 29 Ekim'i Kutladı!

İş Bankası, dünyanın önemli başkentlerindeki büyük meydanlarda Cumhuriyet’in 100. yaşını kutlayan çalışmalar gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına yılın başında müzelerinde ziyaretçilerle buluşturduğu “Yaşasın Cumhuriyet” sergisiyle başlayan; uluslararası “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” konferansı, İstanbul Maratonu sponsorluğu ve 29 Ekim’de açılışını yaptığı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile sürdüren Türkiye İş Bankası, 100. yıl coşkusunu yurtdışına da taşıyor.

İş Bankası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923 tarihinde çektiği bir telgrafla tüm dünyaya Cumhuriyet’i ilan edişinden aldığı ilhamla, dünyanın önemli başkentlerindeki büyük meydanlarda Cumhuriyet’in 100. yaşını kutlayan çalışmalar gerçekleştirdi.

Banka tarafından Londra, Berlin, Bükreş, Delhi, Milano gibi şehirlerde yürütülen çalışmalarında; şehir meydanlarına İş Bankası imzasıyla “Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te dünyaya Cumhuriyetimizi ilan etti. Biz de aynı heyecan ve coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yaşını tüm dünyaya ilan ediyoruz.” yazıldı.



