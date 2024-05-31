“Mahzen-49”operasyonuyla suç örgütü çökertildi

Alınan bilgiye göre, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49”operasyonunda, elebaşı Durmuş Görmez’in olduğu organize suç örgütü çökertilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 105 adres, 122 şahsa yönelik yapılan Özel Harekat destekli operasyon çerçevesinde, şu ana kadar toplam 110 şahıs yakalandı. Operasyon çerçevesinde, 120 şahsın da konu ile alakalı beyanı alındı.

32 KİŞİ TUTUKLANDI



Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan, aralarında elebaşı Durmuş Görmez’in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartıyla, 8 şahıs ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan operasyonun Çankırı’da bugüne kadar yapılan en büyük operasyon olduğu öğrenildi.

"ÖRGÜT LİDERİ OLSAYDIM TIRLARIM, KAMYONLARIM OLURDU"

Tutuklanan şahıslar, geniş güvenlik önleminin ardından cezaevine gönderildi. Şahısların adliyeye sevki sırasında Durmuş Görmez, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Örgüt lideri olaydım şimdi tırlarım, kamyonlarım, dairelerim olurdu” diye bağırdı.