Maraş'ta Deprem Oldu! Diğer İllerden Hissedildi Mi? 28 Kasım'da AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre Nerede Deprem Oldu?

Türkiye'de her an deprem olabilmektedir. Bu nedenle insanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kaydettiği depremleri takip etmektedir. 28 Kasım günü nerede deprem olduğu merak edilirken çok sayıda insan bu kaynakların verdiği bilgilere güvenmektedir. Peki 28 Kasım günü nerede deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

28-11-2023 08:56:21 38.1342 38.5478 7 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 610952

28-11-2023 08:56:18 38.1183 28.9219 7.01 MW 3.4 Güney (Denizli) 610951

28-11-2023 08:37:15 37.3761 36.8667 10.19 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 610948

28-11-2023 08:35:09 37.9886 38.1525 6.89 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 610949

28-11-2023 08:30:16 38.1219 28.9347 6.91 ML 1.8 Güney (Denizli) 610950

28-11-2023 08:28:52 37.1686 28.7497 7.1 ML 0.9 Menteşe (Muğla) 610947

28-11-2023 08:27:15 37.68 35.3889 6.99 ML 1.8 Aladağ (Adana) 610946

28-11-2023 08:13:11 37.7786 37.7006 5.65 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) 610943

28-11-2023 08:01:41 36.0825 28.1097 7 ML 1.6 Akdeniz - [60.97 km] Marmaris (Muğla) 610944

28-11-2023 08:00:05 37.9858 27.1378 5.74 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.43 km] Menderes (İzmir) 610945

28-11-2023 07:55:38 38.0831 26.2861 15.22 ML 2.1 Ege Denizi - [21.14 km] Çeşme (İzmir) 610942

28-11-2023 07:20:45 37.6386 30.5544 7.06 ML 1.9 Ağlasun (Burdur) 610941

28-11-2023 07:14:02 38.2747 37.8081 9.26 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 610939

28-11-2023 07:11:32 38.1744 38.6247 7.05 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 610940

28-11-2023 06:43:11 38.1544 38.6089 7.07 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 610938

28-11-2023 06:39:50 38.0872 37.8242 7 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 610937

28-11-2023 06:33:20 39.4647 27.9608 7 ML 3.5 Altıeylül (Balıkesir) 610934

28-11-2023 06:20:55 38.4839 36.9433 7 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş) 610936

28-11-2023 06:07:04 36.2556 31.8089 50.12 ML 2.1 Akdeniz - [34.78 km] Alanya (Antalya) 610935

28-11-2023 05:41:45 37.7094 35.3964 7.73 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri) 610933

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.28 08:56:17 38.1175 28.9277 5.0 -.- 3.2 3.4 CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2023.11.28 08:30:15 38.0968 28.9313 16.3 -.- 2.1 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2023.11.28 08:27:15 37.7000 35.4197 9.8 -.- 1.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.28 07:20:46 37.6987 30.5212 9.1 -.- 2.0 -.- DARIDERESI-(ISPARTA) İlksel

2023.11.28 06:39:50 38.1185 37.8002 7.6 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.28 06:33:20 39.4592 27.9510 10.7 -.- 3.6 3.4 AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2023.11.28 06:20:55 38.4680 37.0155 5.0 -.- 1.8 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.28 05:37:53 37.3148 37.0493 7.1 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.28 05:20:19 37.9728 37.6103 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.28 05:13:43 38.4580 36.9907 5.0 -.- 3.1 3.2 TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.28 04:57:29 38.5218 37.0153 5.0 -.- 1.6 -.- ORENLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.28 04:54:30 38.4433 37.0825 3.8 -.- 1.2 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.28 04:36:13 36.2203 36.2193 5.0 -.- 1.7 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel

2023.11.28 04:32:35 38.4475 36.9818 5.0 -.- 3.6 3.6 KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.28 03:59:49 38.4498 36.4878 1.0 -.- 1.6 -.- DARIDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.11.28 03:13:35 40.7893 27.7502 9.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.11.28 02:58:57 40.1105 26.4892 5.3 -.- 1.6 -.- ULUPINAR-(CANAKKALE) İlksel

2023.11.28 01:58:50 38.2172 38.5017 5.0 -.- 1.9 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.11.28 01:34:30 38.1938 38.5897 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.28 01:13:08 38.1745 38.5145 5.0 -.- 3.2 3.3 ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.28 00:50:48 38.3177 27.1807 8.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.11.28 00:40:01 40.6607 35.3257 4.3 -.- 2.3 -.- GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM) İlksel

2023.11.28 00:35:06 38.1132 26.3023 8.8 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.28 00:25:48 40.0443 34.7668 16.7 -.- 1.2 -.- BUYUKHIRKA-ALACA (CORUM) İlksel