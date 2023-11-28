Yağmuru Bitiyor, Rüzgar ve Kar Devri Başlıyor! Bugün Hava Nasıl Olacak? 28 Kasım Salı Günü Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde bulutlu ve rüzgarlı bir hava beklenirken belli ilçelerde yağmur ve kar gözleneceği bildirdi. 28 Kasım 2023 günü hangi ilde hava nasıl olacak?

Yağmuru Bitiyor, Rüzgar ve Kar Devri Başlıyor! Bugün Hava Nasıl Olacak? 28 Kasım Salı Günü Hava Durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Yağmuru Bitiyor, Rüzgar ve Kar Devri Başlıyor! Bugün Hava Nasıl Olacak? 28 Kasım Salı Günü Hava Durumu... - Resim : 1

28 KASIM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Yağmuru Bitiyor, Rüzgar ve Kar Devri Başlıyor! Bugün Hava Nasıl Olacak? 28 Kasım Salı Günü Hava Durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Yağmuru Bitiyor, Rüzgar ve Kar Devri Başlıyor! Bugün Hava Nasıl Olacak? 28 Kasım Salı Günü Hava Durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

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