Marmara'da deprem oldu! Deprem Balıkesir'de meydana geldi

Kandilli Rasathanesi vatandaşlara duyurdu. Marmara'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Balıkesir'de meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 13,5 kilometre olarak belirlendi.

Marmara'da deprem oldu! Deprem Balıkesir'de meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Marmara'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Balıkesir'de meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 13,5 kilometre olarak belirlendi.

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# marmara # deprem
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