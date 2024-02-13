Marmara'da deprem oldu! Deprem Balıkesir'de meydana geldi
Kandilli Rasathanesi vatandaşlara duyurdu. Marmara'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Balıkesir'de meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 13,5 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Marmara'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Balıkesir'de meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 13,5 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2024
MARMARA (BALIKESIR) https://t.co/PJvs4bOKrJ
13.02.2024, 15:25:01 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 13.5 km#Kandilli