Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 254 kilometre derinlikte meydana geldi. İşte ayrıntılar...

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, Richter ölçeğine göre 6,1 büyüklüğünde bir deprem bugün saat 11:19 UTC'de Japonya'daki Volkan Adaları'nı sarstı. Depremin merkez üssü, 121.000 nüfusa ev sahipliği yapan Yaizu şehrinin 1.492 kilometre güney-güneybatısında ve Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan'a 820 kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

JAPONYA'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Deprem 254 kilometre derinlikte meydana geldi.

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# deprem # japonya
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