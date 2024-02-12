Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, Richter ölçeğine göre 6,1 büyüklüğünde bir deprem bugün saat 11:19 UTC'de Japonya'daki Volkan Adaları'nı sarstı. Depremin merkez üssü, 121.000 nüfusa ev sahipliği yapan Yaizu şehrinin 1.492 kilometre güney-güneybatısında ve Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan'a 820 kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

JAPONYA'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem 254 kilometre derinlikte meydana geldi.