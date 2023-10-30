Mersin'de PKK Operasyonu! Yakalanan 4 Zanlıdan Üçü Tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan üçü tutuklandı.

Mersin'de PKK Operasyonu! Yakalanan 4 Zanlıdan Üçü Tutuklandı
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda örgütün sözde gençlik yapılanmasından sorumlu olduğu değerlendirilen M.K.'nin adresi belirlendi. Ayrıca  sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen N.B, A.G. ve U.T.'un da adresi belirlendi. Yakalanan 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, N.B. ve A.G. tutuklandı, U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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