Mersin'de PKK Operasyonu! Yakalanan 4 Zanlıdan Üçü Tutuklandı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda örgütün sözde gençlik yapılanmasından sorumlu olduğu değerlendirilen M.K.'nin adresi belirlendi. Ayrıca sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen N.B, A.G. ve U.T.'un da adresi belirlendi. Yakalanan 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, N.B. ve A.G. tutuklandı, U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.