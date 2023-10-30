Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı! 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini vuruyor.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini vuruyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" mesajını paylaştı.
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