Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı! 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini vuruyor.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı! 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini vuruyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" mesajını paylaştı.

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# kuzey ırak # terörist
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