Bakanlar Kurulu Yoğun Gündemle Toplanıyor! İşte Ele Alınacak Konu Başlıkları

Bakanlar Kurulu 31 Ekim'de toplanacak. Gündemde ekonomi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları yer alacak.

Bakanlar Kurulu Yoğun Gündemle Toplanıyor! İşte Ele Alınacak Konu Başlıkları
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Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 31 Ekim'de Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin ateşkesin sağlanması için önerdiği garantörlük teklifi masada olacak. Terörle mücadele de gündem maddelerinden biri olacak.

Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası konuşulacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasaya yansımaları değerlendirilecek.

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# bakanlar kurulu # israil # gazze # enflasyon
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