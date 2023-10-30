Anıtkabir'de Ziyaretçi Rekoru Kırıldı! Cumhuriyet'in 100. Yılında Milyonlar Akın Etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusu tüm yurtta yaşandı. Kutlamalar 81 ilde görkemli törenlerde gerçekleştirilirken milyonlarca insan Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, Anıtkabir'e akın etti.

Anıtkabir'de Ziyaretçi Rekoru Kırıldı!

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gelen ziyaretçi sayısı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiği ve yeni bir rekor kırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.