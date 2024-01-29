Mersin'de PKK/YPG operasyonu
Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
Mersin'de, Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.
Buna göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu A.A'nın merkez Akdeniz ilçesinde kaldığı ikameti tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyete götürüldü. A.A, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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