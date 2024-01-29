Mersin'de PKK/YPG operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Mersin'de PKK/YPG operasyonu

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Mersin'de, Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Buna göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu A.A'nın merkez Akdeniz ilçesinde kaldığı ikameti tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyete götürüldü. A.A, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mersin # terör örgütü # operasyon
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