Mersin'de PKK/YPG operasyonu

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Mersin'de, Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Buna göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu A.A'nın merkez Akdeniz ilçesinde kaldığı ikameti tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyete götürüldü. A.A, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.