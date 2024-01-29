Adıyaman'da zincirleme trafik kazası! 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Karaburun Köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 01 VAH 60 plakalı otomobil, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 01 AL 877 plakalı otomobil ve 44 ACF 933 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü A.E. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.