Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem oldu

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu duyuruldu.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu duyuruldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 9:43 civarında gerçekleştiği belirtildi. Deprem sonrası henüz olumsuz bir durum belirtilmedi.

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