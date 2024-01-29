Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem oldu
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu duyuruldu.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu duyuruldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 9:43 civarında gerçekleştiği belirtildi. Deprem sonrası henüz olumsuz bir durum belirtilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-29
Saat:09:43:00 TSİ
Enlem:38.13389 N
Boylam:37.05833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9synYahQU7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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