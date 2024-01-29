Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem oldu

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu duyuruldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 9:43 civarında gerçekleştiği belirtildi. Deprem sonrası henüz olumsuz bir durum belirtilmedi.