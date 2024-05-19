İlham Aliyev, Reisi'nin helikopterinin zorunlu iniş yapmasına dair açıklama yaptı

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuya ilişkin açıklama yaptı.

İlham Aliyev, Reisi'nin helikopterinin zorunlu iniş yapmasına dair açıklama yaptı
Editör: Yağmur Biçen

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aliyev: "Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle dostça vedalaştıktan sonra onun helikopterinin sert iniş yapmasıyla ilgili haberler aldık. Endişe içindeyiz. Hepimiz onun ve ona eşlik eden ekibin sağlıkla dönmesini ümit ediyoruz.

Kardeş ülke olarak Azerbaycan, İran'a her türlü desteği göstermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

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