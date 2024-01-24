Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Mersin'de Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını Mersin İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. İkametlerdeki aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek, 48 mermi ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Polis ekipleri, adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı... 24 ocak 2024 hava durumu...Meteoroloji uyardı: Kar yağışı... 24 ocak 2024 hava durumu...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mersin # silah kaçakçılığı # operasyon
Çok Okunanlar
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Korkutan X hastalığı hakkında açıklama!
Korkutan X hastalığı hakkında açıklama!
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Öne Çıkanlar TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği Oylaması Sonuçlandı | Ulusal Haber TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği Oylaması Sonuçlandı | Ulusal Haber B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor! B12 depolarını dolduruyor, kilo verdiriyor!