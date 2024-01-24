Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu! 5 şüpheli yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Mersin'de Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını Mersin İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. İkametlerdeki aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek, 48 mermi ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Polis ekipleri, adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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