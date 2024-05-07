Metrobüs arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi!

Beyoğlu Halıcıoğlu durağında bir metrobüsten dumanların çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Metrobüs arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi!
Editör: Metehan Gül

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs, Halıcıoğlu durağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Metrobüs arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi! - Resim : 1

Dumanların metrobüsün içine yayılması sonucu yolcular araçtan tahliye edildi. Olay sırasında metrobüs durağında kısa süreli yoğunluk oluştu.

Aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından aksayan seferler normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Metrobüs # arıza
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