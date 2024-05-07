Başkent Ankara’da, simit fiyatı davalık oldu. Fırın esnafı, Ticaret Bakanlığı'nın Bakanlığın 10 lirayı aşmama şartını Danıştay’a taşıdı. Ankara Simitçiler Odası, zarar ettiren uygulamaya son verilmesini istedi.

Artan enflasyon simidin de tadını kaçırdı.

Danıştay’dan simidin satışı için 10 lirayı aşmama şartının kaldırılmasını isteyen Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, esnafın koruması için hükümete çağrı yaptı:

- Ocak ayında biliyorsunuz 15 TL aldığımız zam kararı Ticaret bakanlığımız Valilik tarafında iptal edildi. O gün bugündür esnaf zarar ediyor. Seçimler bitti Ama şimdi Ticaret Bakanlığı'nın onayı gerekiyor zam için. Biz de bunun için bir dava açtık. Bu davayı Ticaret bakanlığına açmıyoruz. Türkiye esnaf sanatkarlar konfederasyonuna açıyoruz. Bu karar oradan çıktı.