Mevsimin İlk Karı Yağdı

Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.



Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi. Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.