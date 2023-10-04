Mevsimin İlk Karı Yağdı

Doğu Anadolu bölgesine kış erken geldi. Van ve Hakkari'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi. Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.

16 Hedef Yerle Bir Edildi16 Hedef Yerle Bir EdildiGündem
# kar yağışı # doğu anadolu # Hakkari # van
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