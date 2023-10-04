16 Hedef Yerle Bir Edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatının görüntüleri paylaşıldı.



Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlara ilişkin görüntüler kamuoyuna servis edildi. Hava harekatında 16 hedef imha edilmişti. Bakanlık açıklamasında "Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadesine yer verildi.