16 Hedef Yerle Bir Edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyine 3 Ekim'de düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Operasyonda 16 hedef yerle bir edilmişti.

16 Hedef Yerle Bir Edildi
Son Güncelleme:

Bakanlığın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatının görüntüleri paylaşıldı.

Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlara ilişkin görüntüler kamuoyuna servis edildi. Hava harekatında 16 hedef imha edilmişti. Bakanlık açıklamasında "Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadesine yer verildi.

Ankara'da Güvenlik ZirvesiAnkara'da Güvenlik ZirvesiSiyaset
# Hava Kuvvetleri # ırak # Milli Savunma Bakanlığı
Çok Okunanlar
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
Öne Çıkanlar Vatandaş Perişan: "Böyle Yaşamanın Ne Anlamı Var!" - Ulusal Kanal Ana Haber Vatandaş Perişan: "Böyle Yaşamanın Ne Anlamı Var!" - Ulusal Kanal Ana Haber Yerebatan Sarnıcı Bilet Fiyatları Yerebatan Sarnıcı Bilet Fiyatları