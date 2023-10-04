Ankara'da Güvenlik Zirvesi

Ankara’da güvenlik zirvesi yapıldı. Toplantıya, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay ve MİT başkanları katıldı.

Ankara'da Güvenlik Zirvesi
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirirken “PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedeftir” diyerek, Suriye’nin kuzeyini işaret etmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Toplantı, Milli Savunma Bakanlığında yapıldı.

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na TepkiÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na TepkiSiyaset
# Milli Savunma Bakanlığı # güvenlik zirvesi
Çok Okunanlar
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
Öne Çıkanlar Vatandaş Perişan: "Böyle Yaşamanın Ne Anlamı Var!" - Ulusal Kanal Ana Haber Vatandaş Perişan: "Böyle Yaşamanın Ne Anlamı Var!" - Ulusal Kanal Ana Haber Bozcaada'da Ne Yenir? Bozcaada'da Ne Yenir?