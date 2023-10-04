Ankara'da Güvenlik Zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirirken “PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedeftir” diyerek, Suriye’nin kuzeyini işaret etmişti.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Toplantı, Milli Savunma Bakanlığında yapıldı.