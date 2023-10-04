Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "Gazi Meclis demiyorum" sözleri üzerine tepki gösterdi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerle CHP'nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün CHP Grup Toplantısı’nda TBMM’ye "Gazi Meclis" demekten vazgeçtiğini ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı. Maalesef gelinen nokta vahimdir. Sayın Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Gazi Meclis, milletin ortak değeridir.