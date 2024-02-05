Molozlar arasında geçen bir yıl

Ağır hasarlı binalar da hala yıkılmadı. Depreme ağır kış şartlarında yakalanan vatandaşlar bir kışı daha çadırlarda ve konteynerlerde geçirmek zorunda kaldı. Depremzedeler üretim çarklarını çevirmek için molozlar arasında çalışıyor. Ayrıca finansmana ulaşma konusunda da büyük zorluk yaşıyorlar.



Büyük yıkımın yaraları sarılmadı. 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Esnaf yeniden ayağa kalkmak için çaba sarf ediyor.



Molozlar arasında geçen bir yılda yıkıma uğrayan kentleri yeniden inşa etmek için hızlı bir ilerleme kaydedilemedi.



Depremde yuvalarında olan vatandaşlar çetin kış koşullarında çadır ve konternırlarda mücadele verdi. 1. yıla geçti ancak depremzedenin kaderi değişmedi. Hala çadır kentlerde kalan yüzlerce depremzede var.



Deprem bölgelerinden 4,4 milyon ton enkaz taşındı. Ağır hasarlı binaların yıkımı tatmalnamadı.



Esnaf, çalışmak istiyor ama ağır hasar alan iş yerlerine giremiyorlar. Yapılması planlanan iş yeleri de 1 yıl geçmesine karşın bitmedi.



Finansman sorunu yaşayan esnafın, taksitlendirmeye dönük talepleri de var.