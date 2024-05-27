Nuran Şahin yaşıyor mu? Telefonunu ve sosyal medya hesaplarını kim kullanıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 17 Nisan 2024 tarihinde ortadan kaybolan Nuran Şahin’den haber alınamıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nuran Şahin’in uzun süredir kullandığı Facebook hesabının kullanılmaya başlanması ve devamlı çevrimiçi olması ise kafaları karıştırdı.

Nuran Şahin 17 Nisan’da hastane randevusu için evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Şahin’in en son Gökmen Kaya ile Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne gittikleri ortaya çıkmıştı. Gökmen Kaya ise 19 Nisan’da ortadan kaybolmuştu. Gökmen Kaya’nın kullandığı motosiklet geçtiğimiz günlerde yol kenarına atılmış halde bulunmuştu.



FACEBOOK HESABI AKTİF OLDU

Nuran Şahin’in uzun yıllardır “Nur Simge” adıyla kullandığı Facebook hesabının tekrar çevrimiçi olması kafaları karıştırdı. Nuran Şahin’in telefonunun da açıldığı, ancak aramalara yanıt vermediği öğrenildi. İlçede Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın yurtdışına kaçmış olabilecekleri konuşuluyor, ancak emniyet ve ailesinden bu yönde bir açıklama gelmiş değil.