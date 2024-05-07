Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan Nuran Şahin ve Gökmen (Fetullah) Kaya bulundu mu

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?
Son Güncelleme:

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 17 Nisan’dan beri haber alınamayan Nuran Şahin ve 2 gün sonra ortadan kaybolan Gökmen Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor. 

Şahin ve Kaya’nın yakınları, atv’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

2 gün arayla kaybolan 2 komşunun uçurumdan atılarak öldürüldüğü iddia ediliyordu.

Çok geniş ve engebeli olan Gazipaşa’nın Çeçek ve Sazak mevkileri arama ve kurtarma köpeği eşliğinde incelemeye alındı. 

Gökmen Kaya’nın Nuran Şahin kaybolduğu gün Çeçek ve Sazak mevkilerindeki engebeli arazilerde görüldüğü ortaya çıkması kafalarda soru işareti bıraktı. Jandarma ekipleri bu noktada aramalarını yoğunlaştırdı. Bugün yapılan aramalarda Kaya’nın kullandığı motosiklet yol kenarına atılmış şekilde bulundu. Ancak Kaya ve Şahin’e ait bir ize rastlanamadı. Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

# Antalya
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
İsrail ordusu Refah'a girdi!
İsrail ordusu Refah'a girdi!
20 bin öğretmen ataması yapılacak!
20 bin öğretmen ataması yapılacak!
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
Öne Çıkanlar Putin yemin töreni sonrası dünyaya mesaj verdi (Konuşmanın tamamı - Türkçe Altyazılı) | ULUSAL HABER Putin yemin töreni sonrası dünyaya mesaj verdi (Konuşmanın tamamı - Türkçe Altyazılı) | ULUSAL HABER Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu