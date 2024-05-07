Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 17 Nisan’dan beri haber alınamayan Nuran Şahin ve 2 gün sonra ortadan kaybolan Gökmen Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor.

Şahin ve Kaya’nın yakınları, atv’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

2 gün arayla kaybolan 2 komşunun uçurumdan atılarak öldürüldüğü iddia ediliyordu.

Çok geniş ve engebeli olan Gazipaşa’nın Çeçek ve Sazak mevkileri arama ve kurtarma köpeği eşliğinde incelemeye alındı.

Gökmen Kaya’nın Nuran Şahin kaybolduğu gün Çeçek ve Sazak mevkilerindeki engebeli arazilerde görüldüğü ortaya çıkması kafalarda soru işareti bıraktı. Jandarma ekipleri bu noktada aramalarını yoğunlaştırdı. Bugün yapılan aramalarda Kaya’nın kullandığı motosiklet yol kenarına atılmış şekilde bulundu. Ancak Kaya ve Şahin’e ait bir ize rastlanamadı. Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları sürüyor.