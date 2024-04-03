O Belediyede seçimler iptal edildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı Belediyesi seçimlerinin iptal edildiğini duyurdu.

O Belediyede seçimler iptal edildi!
Editör: Yağmur Biçen

HP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun. Sevdamız Pınarbaşı" dedi.

O Belediyede seçimler iptal edildi! - Resim : 1

O ilçede oylar yeniden sayılacak!O ilçede oylar yeniden sayılacak!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kayseri # 31 mart yerel seçimleri # kayseri # Pınarbaşı
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