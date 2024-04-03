O ilçede oylar yeniden sayılacak!

Beykoz’da AK Parti’nin 31 Mart yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilmesi üzerine parti yetkilileri bir üst merci olan İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Seçim sonuçlarına itiraz eden AK Parti’li yetkililer, Beykoz’da 564 sandığın tekrar sayılmasını talep etti.

İl Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek oy birliği ile oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.