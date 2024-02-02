Ocakçı Holding tahliye edildi

Ulusal Kanal’a özel röportaj veren mülk sahibi Avukat Abdurrahman Şenol, Oçakçı’nın 2 aylık kira borcu olduğunu açıkladı. İzmir’in Çiğli İlçesinde faiz karşılığı para veren yüzlerce kişi de Sedat Oçakçı’dan haber alamıyor.

İzmir’de saadet zinciri olayı ortaya çıktı. yüksek faiz getirisiyle bir süredir para toplayan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, bir kaç aydır aldığı paraların kazançlarını dağıtamadı. Konu üzerine araştırma yapan Ulusal Kanal Sedat Oçakcı’nın yaşadığı mali kriz nedeniyle şirket binasının kirasını ödeyemediğini tespit etti.

Türkiye’de savunma sanayiye Meta Yıldız adıyla yazılım ve dron hizmeti verdiği söylenen Ocakçı Holding’in 1 hafta önce binayı tahliye ettiği öğrenildi.

Ulusal Kanal’a özel açıklama yapan bina sahibi Avukat Abdurrahman Şenol, Sedat Oçakçı’nın 2 aylık kira borçu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan İzmir’in Çiğli İlçesi Harmandalı mevkiinde yüzlerce mağdurun olduğu biliniyor. Birçok kişi yüksek faiz getirisi vaadiyle Sedat Oçakçı’ya para verdi. Ocak ayı itibaren ödemeler yapılmıyor.



Yurtdışına kaçtığı öne sürülen Sedat Oçakçı, sosyal medya üzerinden görüntü yayınladı. Ocakçı, Yeni bir sistem kurduğunu herkesin paralarını dağıtacağını söyledi.



İzmir Token’ın da ilk tohum yatırımcıları arasında yer alan Sedat Ocakçı, Ocak ayının başında şirket ait soğuk cüzdanını çalındığını sosyal medyadan duyurmuştu.