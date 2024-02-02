Konutta kademeli satış dönemi

Son dönemde konut fiyatlarında yaşanan artış, faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle ev sahibi olmak bir hayli zor. Bu nedenle, gayrimenkul firmaları harekete geçti. Konuta erişimi kolaylaştırmak için "kademeli satış dönemi" başladı. Peki Peki konutta ‘kademeli satış’ nedir.

Artan fiyatlar yüksek faiz oranları ev sahibi olmak zorlaştı. Bunun için gayrimenkul firmaları yeni bir model geliştirdi; Konutta Kademeli Satış...



Bu modelin amacı tek seferde ev alamayan vatandaşların kademeli olarak ev alabilmesi.



Vatandaş önce konutun arsa payını alıyor, sonra inşaat maliyetini de ödeyerek iki aşamada ev sahibi olabiliyor. Arsa payı 36 aya kadar vadeli ödenebiliyor.



