Portakal Çiçeği Karnavalına Bakan Ersoy'da katıldı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkinliklerine katıldı.

Portakal Çiçeği Karnavalına Bakan Ersoy'da katıldı!
Editör: Metehan Gül

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, çeşitli etkinliklerle başladı.

Adana Müze Kompleksi'nde açılan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" adlı sergiyi gezen Bakan Ersoy, çalışmaları inceledi, katılımcılarla sohbet etti. Ersoy, daha sonra kompleks bünyesindeki Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi'nde inceleme yaptı.

Portakal Çiçeği Karnavalına Bakan Ersoy'da katıldı! - Resim : 1

BAKAN ERSOY, ENGELLİLER İÇİN GELİŞTİRİLEN UYGULAMAYLA FİLM İZLEDİ!

Programın devamında Bakan Ersoy, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen "Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema" konulu söyleşiye katıldı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları hedefiyle Turkcell işbirliğinde geliştirilen "Hayal Ortağım" uygulamasını anlattı.

Tanıtımın ardından Ersoy, görme engellilerin sinemaya gittiklerinde görsel içerikleri yardım almadan algılayıp film seyredebilmelerini de sağlayan akıllı telefon uygulamasını deneyimledi.

Uyku bandıyla gözleri kapatılan Ersoy, sesli betimlemesi Bakanlık tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmini izledi.

Ersoy'a programlarında, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar sürecek.

Portakal Çiçeği Karnavalına Bakan Ersoy'da katıldı! - Resim : 2

'HAYAL ORTAĞIM' UYGULAMASI

Sinema Genel Müdürlüğü ve Turkcell işbirliğinde geliştirilen ücretsiz cep telefonu uygulaması "Hayal Ortağım", sinema salonlarına gelen görme engellilerin kulağına sesli betimleme teknolojisiyle sahneyi anlatma işlevi görüyor.

Sinema salonlarında engelliler için "lütfen cep telefonlarınızı açın" anonsları da yapılıyor.

Portakal Çiçeği Karnavalına Bakan Ersoy'da katıldı! - Resim : 3

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kültür ve Turizm Bakanlığı # adana # Film Festivali # portakal çiçeği
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