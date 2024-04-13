Netflix'in “Üç Cisim Problemi” dizisinde YPG'liler kahraman!

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı, yapım şirketi Netflix YPG’li Leyla Ariç isimli karakteri kahraman olarak gösterdi.



Dizinin sekizinci bölümünde dünyayı kurtaracak üç isim arasında gösterilen YPG’li Leyla Ariç’e giydiği terörist kıyafetleriyle büyük övgüler diziliyor.



Ayrıca dizide Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan konuşmada, terörist Ariç’in tüm kaynaklardan sonuna kadar faydalanabileceğinin altı çiziliyor.



Dizide “Bayan Ariç, Rakka’da DEAŞ’e karşı verdiği mücadele ile adını duyurdu.” denilerek terör örgütü YPG/PKK meşrulaştırılıyor. Leyla Ariç, ilerici bir kadın olarak nitelendirip, “Kürt savaş kahramanı” olarak tanımlanıyor.



Kitaptan uyarlanan dizinin bu skandal sahnesinin kitabın orijinal halinde bulunmadığı iddia edildi.



Öte yandan dizinin yapımcıları arasında ünlü oyuncu Brad Pitt’in de bulunduğu ortaya çıktı.



