Yunan basını: “Moskova Ege’de Erdoğan’ı Destekliyor”

"Moskova Ege’de Türkleri destekliyor." Bu ifadeler, Moskova'nın bölgedeki politikalarını haberleştiren Yunan Pentapostagma gazetesine ait. Yunan basını, Atina’nın Ege’de çevreyle ilgili hususları istismar ederek deniz egemenlik iddialarını pekiştirme çabalarına karşı Moskova’nın Ankara’yı desteklediğini yazdı.



Yunanistan, 15-17 Nisan tarihleri arasında bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği “Okyanuslarımız Konferansı”na hazırlanıyor. Atina yönetimi, bu konferans sırasında Ege Denizi ile İyon Denizi’nde iki yeni “Ulusal Deniz Parkı” ilan etmeyi planlıyor.



Yunanistan, Avrupa Birliği’nin çevre koruma programları kapsamında hem kendisine ait olmayan ada ve adacıklarda hem de bu formasyonların deniz alanlarında egemenlik iddialarını pekiştirmeyi hedefliyor.

Yunanistan'ın attığı adımın ardından Türk Dışişleri tepki gösterdi. Türk Dışişleri'nin tepkisini Rus basını da haberleştirdi.



TASS haber ajansı, Türk Dışişleri’nin tepkisini haberleştirirken Yunan iddialarına yer vermekten kaçındı. Yunan basını bunu, Moskova’nın Ege’deki anlaşmazlıklar konusunda Ankara’nın tarafını tuttuğu sonucunu çıkardı.



Yunan Pentapostagma gazetesi, konuyu “Moskova Ege’de Erdoğan’ı Destekliyor” başlığıyla okuyucularıyla paylaştı.

Haberde "Ukrayna konusundaki politikamız bizi Rusya'nın düşmanı olarak konumlandırdı. Bu durum Ege ve Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyor." ifadeleri yer aldı.