İyi Parti'de olağanüstü kongre tartışmaları derinleşiyor!

Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayan İyi Parti'deki olağanüstü kurultay süreci de tartışmalarla ilerliyor.



27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay yaklaştıkça İyi Parti'de açıklamalar arttı, iddialar ortalığa saçıldı. Parti içindeki yarışta genel başkan Meral Akşener’i destekleyen ekip ile genel başkanın değişmesi gerektiğini savunanlar arasında tansiyon yükseldi.



Akşener’in partinin başında kalmasını isteyen ekipte Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Kurucular Kurulu üyesi Metin Ergun’un yer aldığı belirtildi.



Metin Ergun ile Ünzile Yüksel, sosyal medya hesapları üzerinden de Akşener’e destek verdi.



Sözcü gazetesine konuşan Ömer Karakaş, kısa sürede kurultay toplamanın partiye zarar vereceği düşünesiyle Akşener ile görüşmek istediğini aktardı. Kendisi gibi düşünen 26 milletvekiliyle geçen perşembe günü için Akşener'den randevu istediklerini ancak alamadıklarını bildirdi. Bu nedenle de kendisi ile birlikte çoğu milletvekilinin Ankara'dan ayrıldığını kaydetti.



Diğer yandan partide değişimi isteyen ekipte ise kurultayın gerçekleşmemesi durumunda parti teşkilatlarının üyelerinin değişebileceği endişesinin yaşandığı öğrenildi.



Kurultayın iptal edilmesi halinde teşkilatlardaki üye yapısının “Akşener’i destekleyen isimlerden oluşabileceğine” dikkat çekildi



Akşener'in kurultayı iptal etme gibi bir kararı almaması halinde İyi Parti 27 Nisan Cumartesi günü Ankara'da olağanüstü kongresini toplayacak. Genel başkanlık için şu ana kadar 4 kişi adaylığını açıkladı.



O isimler arasında İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kurucular Kurulu Üyeleri Tolga Akalın ve Günay Kodaz yer aldı.