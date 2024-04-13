Türkiye’de baba mesleğini yapanların oranı artıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" konulu çalışmasına göre baba mesleğini yapanların oranı artış gösteriyor.



Çalışmaya göre, 9 meslek grubunun 8'inde, kendisi 14 yaşındayken babasının yaptığı mesleği devam ettirenlerin oranının arttığı tespit edildi. En hızlı artış, profesyonel meslek gruplarında görüldü. Bu kategoride babasıyla aynı işi yapanların oranı 2019'da yüzde 26 iken 8,6 puanlık artışla 2023 itibarıyla yüzde 34,6'ya yükseldi.



Kendisi 14 yaşındayken hizmet ve satış elemanı olarak çalışan babasının mesleğini devam ettirenlerin oranı yüzde 15,6'dan yüzde 17,1'e çıktı. Aynı zamanda babası gibi sanatkar ve ilgili işlerde çalışanların oranı yüzde 11,1'den yüzde 12'ye ulaştı.



Tesis ve makine operatörleri ve montajcılıkta baba mesleğini sürdürenlerin oranı 2019-2023 döneminde yüzde 9,1'den yüzde 11,9'a yükseldi. Babası teknisyen, tekniker ve yardımcı profesyonel meslek mensubu olan kişilerden şu an aynı mesleği yapanların oranı yüzde 8,4'ten yüzde 10,9'a çıktı.



Babası gibi yönetici olanların oranı da yüzde 10,1 iken, bu dönemde yüzde 10,4 oldu.



Babası nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlardan aynı kategorideki işlerde çalışanların oranı bu dönemde artış gösterdi. Yüzde 9,6'dan yüzde 10,3'e ulaştı. Baba mesleği büro ve müşteri hizmetleri olanlardan aynı mesleği yapanların oranı da yüzde 6,9'dan yüzde 7,2'ye yükseldi.



Öte yandan, babaları gibi nitelikli tarım ormancılık ve su ürünlerinde çalışanların oranı bu dönemde yüzde 17,2'den yüzde 14,4'e geriledi. İktisaden faal olmayanların oranı ise yüzde 45,2'den yüzde 43,4'e düştü.