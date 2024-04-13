Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten gündeme dair açıklamalar!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Siyasette başlayan "Türkiye sandıkta kurulmadı" tartışmalarıyla ilgili konuşan Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuya getirdiği bakış açısına tepki gösterdi.

Perinçek, "Demokrasi de süngüyle geldi. Ben sandıktan çıktım Türkiye'yi bölerim. Güneydoğu'da PKK'ya veririm belediyeleri. Orada özerklik getiririm. Özerkliği ikinci İsrail'e çeviririm. Yapamazsın! Yapamayacağını öğreneceksin. Önümüzdeki süreçte göreceksin. Tepene senin binerler. Türk milleti ve Türk milletinin silahlı güçleri." ifadelerini kullandı.

Sandık sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Sırrı Sakık hakkında da konuşan Perinçek "Amerika'nın verdiği silahları yere atın." çağrısı yaptı: "Sayın Sırrı Sakık bizim eski arkadaşımızdır. Bizim partinin üyesidir. Onlara şu seçeneği önlerine koyuyoruz Amerika'nın onların eline verdiği silahları yere atın, İsrail'in önlerine koyduğu programlardan ikinci İsrail amaçlarından vazgeçin. Kürt halkına sadakat gösterin, kürt halkını Amerika'nın uşağı yapamazsınız, Kürt halkını İsrail'in uşağı yapamazsınız. Bu tür utanç verici davalardan, iddialardan vazgeçin. Gelin bizim kollarımız sizlere açık. Sırrı Sakık, kardeşimize arkadaşımıza da bu öğütleri veriyorum."

Vatan Partisi lideri Perinçek, partisinin "Milli Devlet Bildirgesi" hazırladığını da açıkladı.

Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında gelen soru üzerine bayram anılarından da bahsetti.