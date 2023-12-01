Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı! 1 Aralık Cuma Günü İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçelerde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan uyarılar sayesinde olumsuz durumların önüne geçmek mümkün olur. Peki 1 Aralık günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı! 1 Aralık Cuma Günü İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek?

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bildirilmektedir. Bu şekilde İstanbul'da yaşanan su kesintilerini öncesinde bildirilir. Planlı su kesintileri öncesinde bildirildiği için hazırlık yapılması da mümkün hâle gelmektedir. Peki 1 Aralık günü İstanbul'da hangi ilçelerin suyu kesilecek? 

İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olarak dolayısıyla da su kullanımı en fazla olan şehirlerimizden biridir. Tüm bireysel ve kurumsal kullanım alanları nedeniyle de çok fazla insan yaşanacak su kesintilerini takip etmektedir. İşte 1 Aralık'ta su kesintisi yaşanacak bölgeler... 

Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı! 1 Aralık Cuma Günü İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim : 1

İSTANBUL'DA 1 ARALIK'TA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK? 

KÜÇÜKÇEKMECE

Atakent, Atatürk, Küçükçekmece İkitelli OSB ve Mehmet Akif Mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 20.00'ye kadar devam edecek. 

ÜSKÜDAR

Küçüksu Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek. 

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