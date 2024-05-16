Sakarya'da yangın paniği! İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kereste atölyesinde yangın meydana geldi. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sakarya'da yangın paniği! İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Köprübaşı Mahallesi 3523'te Sokak'taki bir kereste atölyesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi.

Sakarya'da yangın paniği! İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Resim : 1

Ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sakarya # hendek # yangın
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