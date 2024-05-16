Sakarya'da yangın paniği! İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Köprübaşı Mahallesi 3523'te Sokak'taki bir kereste atölyesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi.

Ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.