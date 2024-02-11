Şanlıurfa'da korkunç olay! Metruk binanın bahçesinde ceset bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçedeki metruk bir binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İpekyol Mahallesi 462. Sokak'taki bir metruk binada hareketsiz bir kadının yattığı görüldü. Kadını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 23 yaşındaki Sara Bükülmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı