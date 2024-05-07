Sigara fiyatlarına zam geldi!

Sigara ve alkole gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar fiyat artışını "zam yağmuru devam ediyor" diyerek duyurdu.

Sigara fiyatlarına zam geldi!
Editör: Yağmur Biçen
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna  gelen zamların 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını söyledi.

Erol Dündar zammı, "JTI #sigara gurubuna da 3₺ #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" diyerek duyurdu.

ZAMLI FİYAT LİSTESİ

07.05.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

WINSTON Dark Blue & Deep Blue 63 ₺
WINSTON Slender 63 ₺
WINSTON 65 ₺
WINSTON Slims 68 ₺
WINSTON Xsence 70 ₺
CAMEL Slender 59 ₺
CAMEL Deep Blue 61 ₺
CAMEL Black & White 61 ₺
CAMEL Yellow & Brown 64 ₺
LD Slims 59 ₺
LD 59 ₺
MONTE CARLO Slender 58 ₺
MONTE CARLO 58 ₺
CAMEL Yellow 100 (Gram) 140 ₺
Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü 140 ₺

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# sigara # zam # enflasyon
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